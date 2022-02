Priscilla Vargas y José Luis Repenning vuelven a Meganoticias y bromean con sus vacaciones juntos

“Llegué con las pilas puestas, como día lunes. Después de las vacaciones que nos mandamos, no nos podemos quejar”, reveló Priscilla, en medio de una conversación comentando sus días de descanso.

“No sabía nada. Todos los días estaba pendiente del avance de la pandemia, si pasaba otra cosa, pero de repente me desconecté y no me metí a revisar los portales, a Twiter ni nada”, complementó.

“Cuando pasó lo de Ucrania había que saber porque faltaban tres días para entrar a trabajar. Hay que estar al tanto, eso pasa con las vacaciones de los periodistas, nunca hay una desconexión total”, aseguró.