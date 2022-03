Cristián de la Fuente por canción de Residente contra J Balvin: “Ese nivel de bullying es humillar a alguien públicamente”

Residente estrenó una nueva canción junto al productor argentino Bizarrap, tema que hizo estallar las redes sociales por las duras palabras que lanzó contra el cantante colombiano J Balvin.

Sobre esta pieza musical de René Pérez (nombre de Residente) se refirió Cristián de la Fuente en ‘¡Tendencias! con Angélica Castro‘ de radio Agricultura, considerando esto como un ataque, un verdadero “bullying público“.

El que fuera integrante y vocalista de Calle 13, en el nuevo tema llama a J Balvin como un “cobarde” y “racista“. Además, en otras de las frases que le lanza dice que “el pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando” y otra que señala que el colombiano “es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana“.

También el puertoriqueño manifiesta que “tú eres más falso que un hot dog sin kétchup ni pan“, además lo cataloga como “un blanquito que perdió el camino” y subraya que “es un imbécil con tinte cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello“.

“Es humillar a alguien públicamente”

“Residente acaba de grabar una canción contra J Balvin, que lo encuentro tremendo”, comentó de la Fuente en el espacio radial. “Está bien que te enojes con J Balvin, está bien que J Balvin te caiga como las pelotas, que no es el caso mío, estoy hablando de Residente”, añadió.

En esa misma línea, continuó diciendo que “hacer ese bullying público y además riéndote sobre algo que está sufriendo J Balvin, que es la salud mental. Ese nivel de bullying hecho por personas (…) yo creo que lo que está haciendo no está bien“, para el también productor de cine y televisión esto “es humillar a alguien públicamente, que es lo que pasa con eso, que nuestros hijos ven que sus ídolos hacen eso y que esa es la forma normal de compartir”.

Posteriormente, de la Fuente continuó señalando que “desde el punto de vista de Residente, él es mucho más talentoso que J Balvin, él es mucho mejor. Pero si eres mucho más talentoso y mucho mejor no lo ataques, ayúdalo, llámalo. Y si te cae, por último no hagas nada”.

“Pero lo más lindo, que si te cae mal, no lo quieres, hagas un gesto de amor que te haga salir de la zona de confort. Porque no hay nada más lindo hacerle el bien a alguien que no es tu amigo, a un desconocido e incluso a alguien que no tiene que ver nada contigo, que es completamente distinto”, cerró.

Ve aquí el comentario de Cristián de la Fuente en ¡Tendencias! con Angélica Castro:

‘Tiraera’ pa J Balvin: