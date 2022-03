“Malagradecida”: Raquel Argandoña se lanzó contra Kathy Salosny por actitud tras su salida de “Buenos Días a Todos”

Si bien el pasado miércoles se celebró el aniversario número 30 del matinal “Buenos Días a Todos“, donde invitaron a múltiples rostros que pasaron por el espacio, pero Raquel Argandoña no fue una de las presentes en el festejo.

No obstante, la ex “Bienvenidos” utilizó su rol en “Zona de Estrellas” para desclasificar algunas situaciones que se dieron del mítico matinal de TVN.

En este contexto recordó sin filtro la salida de Kathy Salosny, donde en la oportunidad se apuntó como a uno de los responsables a Felipe Camiroaga.

“Quizás no se portaron bien porque no le comunicaron las cosas, primero como le tenían que contar y segundo porque había una trama un tanto oscura porque decían que tenían que refrescar el matinal porque consideraban que estaba mayor. Ella sintió que Felipe no la apañó“, relató de entrada Manu González.

Tras esto, Argandoña tomó la palabra: “Perdón, Felipe Camiroaga no tiene nada que ver con la salida de Kathy Salosny, simplemente los resultados no daban, no había esa química y prefirieron a Carola de Moras”.

En la misma línea relató que incluso fue ella la responsable de las pifias que recibió el fallecido animador, en un Copihue de Oro, señalando luego que Camiroaga y Salosny no tenían feeling en pantalla.

“Yo estaba ahí de panelista, no había comunicación, yo jugaba más con Felipe que la animadora”, aseguró Argandoña, que también formó parte de “Buenos Días a Todos”.

Su descargo contra Salosny

Y su relato no quedó ahí, ya que luego se lanzó contra Salosny, por la actitud que tuvo tras su salida del matinal.

“Ella es muy malagradecida, la única que le prestó ropa en ese momento, fui yo. Le hice una comida en mi casa donde invité a Mauricio Correa, el Tata Díaz y Gustavo Cariaga. Y el Tata Díaz, que en paz descanse, cuando supo que le prestaba ropa a Kathy se retiró de mi casa, se fue“, rememoró.

Por último finalizó: “Después me la encontré en Mega, ¿tú crees que ella me saludó?, malagradecida. Por eso ahora no ayudo a nadie, cada uno se la juega por su trabajo solito, cada uno se rasca las pulgas como dicen por ahí”.