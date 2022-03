Karen Bejarano respondió a polémicos dichos de Daniela Aránguiz: “Jamás voy a dejar que…”

Una pequeña polémica se generó el pasado jueves, luego de que Karen Bejarano se transformara en la ganadora de la última temporada de “El Discípulo del Chef“, lo que generó polémicos comentarios de su compañera Daniela Aránguiz.

Esta última se refirió a la victoria de la cantante, donde señaló que ella llegó a las finales “sin dar pena” o “haber llorado” y menos “dar lástima”.

Fueron estas palabras lo que generaron una réplica de Karen Bejarano, quien compartió un extenso mensaje en Instagram, donde además se refirió a “saber perder“.

“Jamás voy a dejar que digan que hablar de salud mental es dar lástima“, inició señalando.

Luego continuó: “Tenemos que normalizar hablar de estos temas, prestarle más atención a las señales, dejar de herir a aquellos que se atreven a hablar de sus dolores, porque hablar nos sana”.

Tras esto, profundizó en su reflexión, señalando que el bullying es lo que “destruye a las personas que lo pasan mal”.

“Pasarlo mal y querer salir de ahí ES DE VALIENTES. QUE NADIE TE DIGA LO CONTRARIO, porque si lo hace sólo habla de su ignorancia y su falta de empatía”, afirmó la ex “Mekano”.

Por último, llamó a que las personas no tengan miedo de decir cómo se sienten: “Sus experiencias son inmensamente valiosas y poderosas porque pueden ayudar alentando a otros a querer hablar y pedir ayuda. Basta de minimizar los problemas de salud mental. Todos necesitamos que sea una prioridad, no sólo la salud mental, si no que también, la educación emocional como herramienta de vida y para la prevención“.

Aquí puedes ver la publicación: