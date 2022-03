Raquel Argandoña desclasificó la “parada de carros” que le hizo a Kika Silva tras polémica con Kel Calderón

El arribo de Raquel Argandoña a “Zona de Estrellas” ha dejado nervioso a varios rostros famosos, luego de que la comunicadora revele algún desconocido pasaje del mundo de la farándula.

Así, este lunes aludieron a una supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña a Eli Sulichin, luego de que señalaran que el intérprete nacional se habría involucrado con Kika Silva, luego de que ambos participaran en un evento de una tienda de retail, esto, cuando el actor ya había iniciado su relación amorosa.

Fue en este contexto en donde la expanelista de “Bienvenidos” recordó cuando la exreina del Festival de Viña del Mar fue vinculada con Pangal Andrade, quien era pareja de su hija Kel Calderón.

“Ella le fue infiel a su pareja (Benjamín Israel) con Pangal. Kika Silva era muy amiga de Kel Calderón, viajaban juntas. Yo la tuve muchas veces en mi casa, como una hija más“, inició señalando Raquel en el programa.

Luego continuó: “Cuando Kel termina con Pangal, éste se encontró con Kika en un programa que se llamaba Invencibles. Ella seguía siendo amiga de mi hija hasta que llega el rumor de que Pangal se estaba quedando a dormir en su casa. Kel se entera, ya habían terminado, pero ellas seguían siendo íntimas amigas. Eso es muy feo“.

Tras esto, Argandoña reveló que tuvo un intenso encontrón con la blonda en aquella oportunidad, cuando trabajaba en “Bienvenidos” y Kika Silva estaba invitada.

La advertencia de Kel Calderón

“Ella estaba invitada en el programa, y me pareció feo, la tuve un año y medio en mi casa todos los fines de semana porque yo la consideraba una hija más. No la encaré, pero sí le dije algo“, relató de entrada.

Así, entregó algunos detalles de esta conversación: “De repente alguien se me acerca y me saluda, y era la Kika Silva. Habían pasado cuatro meses antes, y yo le dije ‘no sé cómo tienes cara para saludarme’, y le dije varias cosas más en su cara“.

Esto provocó que Kika intentara disculparse y explicar los hechos, pero Argandoña no quiso escucharla, e incluso la habría amenazado con exponer esta situación en pantalla.

“Le dije ‘atrévete a entrar al estudio y esto mismo te lo digo al aire’”, advertencia que funcionó, ya que Kika no entró al set y solo participó en el matinal de un móvil desde las afueras.

“Todos me decían que me iban a echar porque Kika Silva es muy amiga de Max Luksic, carreteaban juntos, pero yo dije ‘que tiene que ver’, Max es mi jefe pero yo no he faltado a mi trabajo. Kika no se atrevió a entrar al set y el despacho fue desde el patio del canal y nadie entendía por qué“, cerró Raquel Argandoña.