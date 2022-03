“De la persona que yo he estado más enamorado en mi vida lamentablemente ha sido la persona que más dolor me causó”: La fuerte confesión de Iván Cabrera

Sin duda, la polémica que ha marcado la vida profesional y personal de Iván Cabrera, fue debido a las declaraciones que realizó su expareja, Antonella Muñoz asegurando que él abusó de ella, la drogaba y obligaba a grabarse mientras mantenía relaciones sexuales. Incluso afirmó que le habría compartido videos íntimos junto a Gala Caldirola, quien era su pareja en ese entonces.

Sin embargo, al correr los días, Antonella se retractó de lo dicho y pidió disculpas públicas tanto a Iván como a su familia.

A meses de esta situación, el actual participante de “Aquí se baila” fue invitado al programa “Triángulo” de Canal 13 dónde realizó una impactante confesión.

“Aquí lo voy a decir para que no haya más especulaciones de que yo dediqué cosas y no sé qué. De la persona que yo he estado más enamorado en mi vida lamentablemente ha sido la persona que más dolor me causó”, partió diciendo.

“Cuando hice un comentario de que nunca más me iba a enamorar en la vida que como me había enamorado, fue de Antonella Muñoz. No de otras personas. No me puedo enamorar de otras personas en cinco, cuatro meses”, agregó el bailarín.

Finalmente, dijo: “bueno, tal vez sí, pero no fue la ocasión. Pero sí me enamoré de esta mujer, de la cual me tocó y me dolió lo que pasó porque es la mujer que más había amado en mi vida”, cerró.