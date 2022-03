Daniela Urrizola realiza linda cruzada para honrar a su perrito recién fallecido

Siempre nos duele dar este tipo de noticias, y es que los que tienen mascotas saben lo importante que son en nuestras vidas.

Y ahora, la conductora de tv Daniela Urrizola, está viviendo el duelo de perder a su perrito “Taco”, su compañero de vida durante más de 15 años.

“Hoy tenemos una pena terrible, cada día son más quienes tienen a sus perritos y son sus familias. Sentimos la empatía de tantos que es lindo sentirse acompañado. Soy César, me tomé el IG de la Dani, ella estos días va a descansar porque lo necesita”, escribió su esposo el día de ayer en una historia del Instagram de Daniela, preocupando, con justa razón a los seguidores de la influencer.

“Quiero que pase su pena solita, y conociéndola si no lo hago yo, lo hará ella y necesita descansar unos días”, agregó.

Nuestras coronas de caridad de 4 patas

Y durante este jueves, Daniela reapareció en sus redes junto a una selfie donde se le ve notoriamente afectada, para agradecer el cariño que ha recibido: “Quiero de corazón agradecer todos los mensajitos de amor que no saben cuánto ayudan, anoche César me los leyó todos. Tengo tanta pena que no puedo describirla, pero sé que mi perrito estaba cansado, se fue de forma natural conmigo abrazadito y siempre voy a agradecer que dios y él me dieran esa oportunidad” “Prometo estar bien y recuperar mi alegría”.

Pero esto no es todo, ya que para honrar a “Taco” propuso una linda y solidaria iniciativa para ayudar a muchos animalitos: “Muchos amigos me preguntan que qué pueden hacer (quizás estoy media loca porque no estoy pensando muy claro) pero encontré que no existen (porfa díganme si existen) coronas de caridad para perritos, los que quieran y puedan aportar desde 2 lukas a nombre de mi Taco a alguna institución animal. Me harían sentir que esta pena tiene un valor que trasciende a su pérdida. Yo de ahora en adelante cada vez que un amigo pierda a su gatito o perrito, eso haré. Serán nuestras coronas de caridad de 4 patas“.

Revisa sus historias: