Luis Sandoval revela un desconocido romance: “Casi quedo en la familia Conserva”

Un momento muy particular se vivió en el programa Me Lata de TV+ luego de que uno de sus panelistas sacara a la luz un antiguo romance, dejando atónitos a sus compañeros de equipo.

Todo comenzó cuando el periodista Luis Sandoval confesó que cuando tenía 16 años, durante la época de “Extra Jóvenes”, Claudia Conserva era su amor platónico, asegurando que hasta la llamaba por teléfono al canal y su casa.

“Ahora sabemos por qué Claudia se fue a hacer el programa a Chicureo”, bromeó el conductor del espacio, Daniel Fuenzalida refiriéndose a que ahora “Milf” ya no se graba en las dependencias del canal.

Fue en ese momento cuando Sandoval sostiene que “Casi quedo en la familia Conserva, con la Fran”, refiriéndose a Francesca, hermana de Claudia Conserva.

“Fue una etapa bonita”

“¿Tuviste un romance con la Fran?”, le preguntaron en el panel sorprendidos, a lo que respondió recordando un coqueteo que vivieron en el pasado cuando ambos se postularon como reyes del Festival de Viña.

“Fue una etapa bonita, nos estábamos conociendo, pero lo pasamos súper bien. Nos compenetramos ambos. Yo descubrí a una chica súper espontánea, me reía mucho con ella”, detalló el comentarista de farándula.

“¿Y le diste un besito?”, le preguntó Fuenzalida. “No fuimos pololos ni nada, nos dimos unos besitos nomás”, agregando que lamentablemente ambos perdieron la campaña,

“Cuando no ganamos yo me amargué completamente, porque sentía que éramos la pareja más compenetrada. Y tenía rabia”, sostuvo, pero luego aseguró que el romance no prosperó.

“Me acuerdo que después de eso parece que tomé vacaciones. Nos empezamos a alejar por cosas de trabajo”, finalizó.