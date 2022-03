No se guardó nada: Raquel Argandoña se lanzó contra Joché Bibbó tras hablar sobre Lolo Peña

Un tenso cruce se produjo en “Zona de Estrellas“, donde los involucrados fueron Raquel Argandoña y Joche Bibbó, quienes hace algunos capítulos han mostrado tener opiniones contrarias.

En el capítulo del pasado miércoles, el argentino lanzó un inesperado comentario respecto sobre las empanadas de pino, lo que mencionó en múltiples oportunidades.

Fue así como Argandoña lo frenó: “Has tirado dos veces la pesadez de la empanada de pino. Te lo voy a aclarar por primera y última vez, porque ya me tienes chata”, le respondió la madre de Kel Calderón.

En la misma línea la ex “Bienvenidos”, explicó a qué se debía este comentario. “Me encantan las empanadas de pino, pero acá tenemos un camarín que es de 2×2 y lo usamos todos, yo no tengo ningún problema porque me adapto. Entonces, acá tenemos que respetarnos entre los programas y si me quiero comer una empanada de pino lo hago afuera, en un restaurante pero no este cuarto 2×2“, inició comentando.

Tras esto relató que “una vez llegué a este camarín, había un joven comiendo una empanada de pino y lo encontré una falta de respeto. No tengo por qué si yo me preocupo por verme bien, salir bien vestida, a salir con olor a cebolla, es un mínimo de respeto“.

“Así que no quiero que me vuelvas a decir más que no me gusta la empanada de pino. Me has tirado ya dos pesadeces y ya me tienes chata“, le respondió a Bibbó.

El duro descargo de Raquel Argandoña

Pero este intercambio solo fue el inicio de la situación entre ambos, pues luego Joche Bibbó recordó a Lolo Peña, expareja de Argandoña, luego de que el trasandino compartiera con el hombre en el reality “40 y 20”.

“Este me está aburriendo, ya me tienes chata. No me interesa nada de la experiencia de este. Se quiere hacer famoso conmigo, ya que no se hizo famoso en el reality”, soltó Argandoña.

En la misma línea aludió a Adriana Barrientos, modelo que pidió la salida de Bibbó del espacio, por “denigrar a las mujeres“.

“Te voy a traer a la Adriana Barrientos a ver si te gustó lo que dijo hoy día. Que siga así, a ver cuánto va a durar“, advirtió Raquel.

Finalmente, Raquel Argandoña apuntó a Mario Velasco y la producción del capítulo: “¿Qué tiene que ver el Lolo Peña en la pauta de hoy día? ¿a ti te gustaría que te hablaran de la Fran García?“.