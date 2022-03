Raquel Argandoña aseguró que reconocida actriz la funó: entregó pistas de su identidad

El pasado miércoles debutó “Raquel Forever”, el programa online de Raquel Argandoña que es emitido por Instagram.

Bajo este contexto, la actual panelista de “Zona de Estrellas” optó por recordar el reality “Las Argandoñas“, el cual protagonizó junto a su hija Kel Calderón.

Así, en conversación con el decorador Julio Maturana, rememoró el antiguo programa, que fue emitido por TVN.

“Estábamos haciendo el reality de Las Argandoña, que me lo funaron, fue una actriz. Yo no lo quería hacer en mi departamento porque me habían costado bastante caros mis muebles, entonces uno se imagina que con una producción de un reality podían dañarlos”, partió señalando.

Tras esto, relató que llegó a una acuerdo con la señal para que arrendaran una casa, la cual debían remodelar.

Finalmente, frente a la insistencia de sus seguidores sobre el tema: “No lo puedo decir porque la actriz que me funó es la primera dama de Canal 13, como dice Yerko Puchento, ya lo dije y qué”, reveló, aludiendo a la actriz Loreto Aravena, quien es la pareja del exdirector de Canal 13, Máximiliano Luksic.

Aquí puedes ver el capítulo: