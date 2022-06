Han sido días agotadores para Coté López, debido al Cyberday 2022, ya que la modelo y empresaria tiene una línea de ropa así como una de maquillaje.

No obstante, estos días han sido especialmente difíciles para la influencer, luego de que comenzara a experimentar problemas de salud.

Fue a través de las historias de Instagram donde la esposa de Luis Jiménez señaló que se sentía particularmente mal, motivo por el cual decidió realizarse un test de Covid-19.

“Me siento morir… Estoy esperando que me llegue el antígeno“, escribió en la plataforma digital.

Momentos más tarde, López compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde enseñó los resultados del test.

“Mi gente, no saben lo que me acaba de pasar. Me había salido la cuestión negativa y ahora cambió a positiva. Chemimadre, ¡¡tengo Covid!!“, sostuvo junto al registro.

