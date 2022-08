Comparte

En una nueva edición de "Las Indomables", Paty Maldonado se refirió a las criticas del actor Claudio Arredondo en contra de su colega Álvaro Rudolphy, luego de que este último expresara su intención de votar por el Rechazo.

"Todo el mundo se va a tener que atrever a dar una postura, el 4 de septiembre la gente se tiene que manifestar, unos lo hacen públicamente y otros no, y Álvaro tomó la decisión de hacerlo públicamente”, fueron los dichos de Arredondo

"No me parece que sea una buena o mala decisión, es una decisión que no le va a traer ninguna implicancia a Álvaro, por lo tanto no le veo un signo de valentía como lo hacen parecer, el dio una opinión que es muy válida y me parece muy bien de su parte, así como yo doy la mía, a nadie le llama la atención que yo de mi opinión", criticó el actor.

En ese contexto, Maldonado criticó duramente a Arredondo por su manera de referirse a la situación.

"Si fuese más honesto Claudio (Arredondo), si fuese un caballero como corresponde, debería haber dicho ‘yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi colega, pero él es libre de elegir el bando que quiera’", partió diciendo.

"Esa es una respuesta de un señor democrático, de un señor decente, esa es la respuesta, no de un dictador que quiere que piensen como él, no pues señor, no es así", criticó.