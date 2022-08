Comparte

Las sombras abundaron en la vida de Kathy Orellana, la cual se vio envuelta en múltiples polémicas tras sus dichos en las redes sociales, donde también dio cuenta que no se encontraba en un buen momento personal.

Es por eso que, tras un tiempo, asumió el problema que enfrentaba y comenzó un proceso de rehabilitación en el centro de Daniel Fuenzalida, con el fin de dejar sus adicciones.

Fue así como el pasado fin de semana realizó una transmisión en vivo, donde se refirió a su proceso de recuperación.

"No estoy consumiendo nada"

No pasó mucho para que Orellana explicara por qué optó por realizar un live, señalando a que se debía a que se encontraba mejor: "Hice este en vivo porque hace rato que no converso. Después de todo el jugo que di, ahora me siento con la capacidad, no sé si capacidad, pero un poquito más serena".

Tras esto, la cantante recibió uan directa pregunta sobre el consumo de drogas, donde señaló: "No estoy consumiendo nada. Igual de repente me fumo un cañito para relajarme. Como forma de S.O.S.".

Aún así, señaló que este tema lo "estamos viendo con mi equipo, mis terapeutas, mi psicólogo, mis psiquiatras".

Por último en la transmisión, Orellana reflexionó sobre los complejos tiempos que ha vivido en el último tiempo, explicando que de igual manera está agradecida.

"De verdad creo que Dios es tan poderoso y tan importante en mi vida que pone a los momentos y las personas correctas. Quizás, no quizás, estoy convencida de que todo lo que he pasado, era porque lo tenía que pasar", relató.

Aquí puedes ver la publicación: