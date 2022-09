Comparte

Sigrid Alegría habló sobre su sexualidad en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

Recordemos que en julio, la actriz señaló que es "demisexual", término que hace referencia a personas que tienen una vida íntima solamente si hay emociones de por medio.

Ahora, Sigrid explicó: "Ahora el cabrerío le pone nombre a este mundo sexual que era tan tabú y hoy día ya no lo es afortunadamente. Pero yo igual no me sentía representada en ninguno hasta que descubro el demisexual que significa tener relaciones sexuales si es que tu corazoncito está comprometido, si hay emociones de por medio, si te pasan maripositas, cositas lindas y yo necesito que me pasen esas cosas".

"He intentado. (Me han dicho) ‘sal, hazla nomas, te subí los calzones y te vai’. No me gusta, no me pasa nada (…) Me tiene que gustar, le tengo que querer, tengo que tener como esa fantasía de un más allá, si no, no me prendo", comentó.