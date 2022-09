Comparte

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Felipe Delpin, descartó su renuncia a la testera del partido después del Plebiscito de Salida.

"Voy a cumplir mi periodo", partió diciendo en conversación con La Tercera.

En ese sentido, afirmó que seguirá "siendo presidente de la DC", y precisó: "Fui electo por las bases del partido. La renuncia no está en discusión, no está en el análisis".

Por último, el alcalde de La Granja indicó que "no fui electo para ganar un plebiscito, sino que para llevar a la DC a una nueva etapa, hacia la refundación, modernización del partido, para que esté en el territorio".

Pese a que recalcó que no se moverá del DC, hace un mes miembros de la coalición expresaron que Felipe Delpin no quería continuar porque "ya no tenía nada más que hacer en el cargo".