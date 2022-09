Comparte

Renata Bravo fue otra de las invitadas al programa Podamos Hablar y contó las razones de porqué no siguió con las imitaciones; una de esas, la aparición de Stefan Kramer.

"¿La verdad? Porque lo hago pésimo", partió diciendo en el estelar de Chilevisión, previo a referirse al destacado hombre de las mil voces.

"Nooooo, porque apareció Stefan Kramer y me dejó sin pega…", indicó, lo que generó risas entre los otros invitados.

Además, la actriz contó cómo fue el primer acercamiento con el artista: "Yo me acuerdo cuando lo conocí, yo lo llevé al ‘De pe a pa’, necesitaba un Lindorfo, yo hacía la “sita Jeannette” y averiguamos quién podría ser y lo llamamos".

En esa línea, la expanelista de "Milf" agregó que "ahí lo conocí y cuando apareció me dice que era su referente, un referente de como no hay que imitar…".

Renata Bravo dejó de lado las bromas y reveló el real motivo

"La verdad dejé de hacer imitaciones porque fueron muchos años de mucha exposición que había gente que se enojaba mucho", expresó la comediante.

Por último, señaló que "en un momento no me importaba, pero a medida que fue creciendo sentía que me hacía mal que gente me tuviera mala. Hoy estoy dedicada al stand up y estoy feliz".