Cristián de la Fuente tomó un importante rol en vísperas al Plebiscito de Salida. Y tras el triunfo del Rechazo, comentó sus sensaciones de lo expresado por la ciudadanía.

"Porque yo creo que el 62% de este país quería lo mismo que yo y había que comunicarlo. El proyecto no era lo que la gente quería y cuando uno tiene la posibilidad de comunicarlo hay que hacerlo y me la jugué", mencionó en el programa Podemos Hablar.

Además, no ocultó su alegría después lo ocurrido el domingo. "Es lo mismo que correr un ‘Iron man’, es un cansancio, es una serie de emociones que cuando llega al final, uno dice esto pasó y toda esa angustia, esas emociones decantan, se van y uno se pone a llorar, lo que es normal, no es malo", añadió.

Cristián de la Fuente relató lo negativo por dar a conocer su preferencia

En el estelar de Chilevisión, el actor afirmó que recibió amenazas. "Hubo un par que yo dije que podían ser de verdad y las denuncié y al final por suerte no quedaban en nada. Me decían por Instagram, por mensajes directos, que me iban a matar. Era como si venías a tal lugar te vamos a matar, que tuviera cuidado, etcétera", señaló.

"Yo cuando di mi opinión y trabajé yo sabía en lo que me estaba metiendo y había que jugársela porque había que trabajar para evitar algo que yo creo que no era bueno para el país y hoy en día hay que trabajar por algo mejor", argumentó.

Por último, el artista indicó que no fue el único que sufrió este tipo de ataques. "En este país, si tú no estabas con la opción del Apruebo, te cancelaban y te hacían funas en las redes sociales. Eso tenía costos económicos, emocionales, personales y mucha gente no quería asumir esos costos“, concluyó.