En más de una oportunidad, Paty Maldonado ha hablado de la posibilidad de dejar el país, dichos que son recordados por sus seguidores y le preguntan si realmente hará de sus anhelos algo real.

Bajo este sentido, en el capítulo del pasado martes en "Las Indomables", se volvió a repetir la consulta, luego de que Cata Pulido le preguntó sobre la opción de abandonar Chile y radicarse en el extranjero.

Frente a la interrogante, la expanelista de "Mucho Gusto" relató que tiene un cuidado plan.

"No tengo por qué irme"

"Mi idea es vivir seis meses en Estados Unidos y seis meses en Chile. Aprovechar el verano de Chile, trabajar, hacer mi café concert e irme cuando empiece el invierno aquí", inició explicando Maldonado.

Sin embargo, aclaró que de momento no tiene planeado dejar Chile de manera definitiva. "Pero de irme, no tengo porqué irme. Yo no he robado, no debo 600 millones de dólares como a la señora Provoste, no tengo que dar explicaciones como la ministra del interior, no me acusan como a la Cathy Barriga", cerró.