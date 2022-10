Comparte

Hace poco el periodista Sergio Rojas adelantó quiénes serían algunos de los rostros del nuevo "Me Late", luego de que el programa donde él participaba como panelista, llegara a su fin.

Así, relató que no de los rostros que estaría en la nueva versión del programa sería nada más que Raquel Argandoña, quien actualmente es panelista en "Zona de Estrellas".

"Entiendo que es la primera persona que querían llevar en primera instancia, pagándole lo que ella quisiera. Daniel (Fuenzalida) siempre ha propiciado mucho lo del trabajo en equipo. Para Daniel, tener a Raquel dentro del programa, le generaba un cierto dolor de guata", señaló.

Luego continuó: "Es una mujer que no se va a ir por menos de cinco millones de pesos, lo que es mucho más de lo que ganamos todos nosotros... Era como ¿por qué tener a una mujer pagándole 5 millones? ¿Mientras que el resto de los panelistas, que nos hemos sacado la cresta, Luchito que hace notas, que hace móviles, etc, ganando mucho menos que ella? ¿Qué la hace acreedora de un sueldo tan importante? Es muy raro. Ya partiendo de ahí, Daniel no quería".

Sin embargo, los ejecutivos del canal TV+ habrían deseado incorporar a Argandoña, motivo por el cual se habría terminado la relación laboral con Daniel Fuenzalida, ahora exconductor del espacio.

Por otro lado, el portal El Dínamo publicó el pasado lunes quiénes serían los reconocidos rostros que formarían parte de esta nueva versión de "Me Late".

Así, Raquel Argandoña haría dúo nada más que con José Miguel Viñuela, con quien se mostrarían en pantalla desde el próximo 1 de noviembre.

Este hecho además significaría el regreso del exconductor de "Mucho Gusto" a la pantalla, luego de que saliera de la pantalla chica tras el denominado y polémico "caso tijeras".