El pasado fin de semana se dio a conocer que el programa "Me Late", conducido por Daniel Fuenzalida, llegó a su fin, debido a una decisión que tomaron los ejecutivos de TV+.

La inesperada situación generó múltiples reacciones, y una de las que destacó fue la de Sergio Rojas, ahora expanelista del espacio, quien arremetió contra los altos mandos de la señal privada, asegurando que incluso ya tendrían los rostros que los reemplazarían en un espacio similar.

Así fue como los nombres de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela aparecieron en la web, luego de que los postularan como los siguientes animadores del nuevo programa de espectáculo de la señal.

Los comentarios en la cuenta del exconductor de "Mucho Gusto" no se hicieron esperar, los cuales tuvieron un tono negativo, luego de que los cibernautas lo acusaran de "desleal" por tomar el proyecto que dejó Fuenzalida.

Fue así como el pasado 18 de octubre, Viñuela a través de su programa online "Desde mi cocina con la Nené" se refirió al rumor y aclaró la situación.

"No voy a hacer un matinal con Raquel Argandoña. No sé de dónde sacaron eso, y es falso. Tampoco voy a hacer ‘Me Late’, ni de panelista. Cómo se les puede llegar a ocurrir que sería tan hu… de hacer ‘Me Late’, es que ustedes me creen qué. Es un programa que hizo Daniel Fuenzalida", inició señalando.

Luego continuó: "Me encontré con gente que decía: ‘Oye hue… maric… Le aserruchaste el piso al Huevo’. Gente que tira mierda sin siquiera preguntar. Si tengo algo que contar, lo voy a hacer acá".

Por último expresó: "Nunca me he cagado a nadie, al contrario, ustedes saben, me cagaron con plata, en otros rubros, y me la he tenido que comer solito".

