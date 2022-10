Comparte

Duro fue el descargo que realizó Helhue Sukni a través de sus redes sociales, donde la defensora arremetió contra sus clientes.

"Estoy pasando unos días muy malos. Tengo un dolor en el pecho. Estoy chata, de verdad que estoy cansada", inició comentando Helhue, quien apuntón contra la "gente tonta".

"A mí me va un 95% bien en la vida, en lo laboral. Por lo tanto, quienes me contratan tienen que hacerme caso, porque lo que yo hago es lo correcto", señalo Sukni.

Luego continuó: "Me caigo, porque todo ser humano se cae y porque los jueces no tienen por qué hacer todo lo que yo quiero, porque resulta que de repente los magistrados no pescan tus teorías, pero es les pasa a todos los abogados del mundo".

"No entiendo, por qué a una la huevean tanto, es verdad que hoy quedé con dolor de pecho. Estoy cansada. Estoy súper bajoneada, porque la gente absorbe mis energías, no me deja respirar", afirmó.

Por último, expresó: "Estoy tan chata de que la gente sea tan estúpida, que no piensa, que creen que porque me pagan, van a salir (libres) altiro".