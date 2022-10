Comparte

Paul Vásquez recordó el momento en que fue detenido por personal de Policía de Investigaciones (PDI) en el aeropuerto de Santiago el 4 de julio, el cual tildó de "un mal procedimiento".

"Más que un malentendido fue un mal procedimiento. Hablan de agresión al personal del vuelo, y convengamos que todos los que hemos volado en un momento, si yo hubiese agredido a alguien de la tripulación, el avión no sale, el avión no despega, porque se van todos a declarar a la comisaría", mencionó en el programa "Juego Textual".

Además, el comediante reconoció que ingirió alcohol previo a abordar el avión, algo que siempre hace antes de subirse a este vehículo.

"Le tengo fobia a volar, los tramos son largos y no me puedo ir por tierra (…) entonces yo siempre hago lo mismo hace más de 19 años, yo paso por el aeropuerto, me bebo mi dosis parar llegar, subirme al avión tranquilito y dormir. Mi dosis es de dos tragos. Ese día tomé vodka", indicó.

A su vez, el ex Dinamita Show apuntó a que el problema en esta ocasión partió porque se sentó en el asiento de salida de emergencia, para ir más cómodo, ese día venía con poco sueño en el cuerpo, por lo que se durmió antes del despegue.

"Esta vez me acomodé temprano y me puse a dormir. Primera vez que me quedo dormido antes de despegar. Entonces cuando me solicita la tripulación y me despiertan yo no entendía nada, entonces la niña me habla y me invita a ponerme de pie", afirmó el humorista.

Después, aclaró que "la miró, me pongo de pie y, como estaba recién despertando, no sé en qué momento llegué a la manga de nuevo".

Por último, Paul Vásquez remarcó que "acá hubo un mal procedimiento, más de ellos. Ellos me sacan del avión y había un PDI con las esposas en la mano. Yo inmediatamente les dije ‘ustedes no me van a esposar".