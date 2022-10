Comparte

El 2023, regresará el Festival de Viña del Mar y se anunció parte de los artistas que estarán en la edición del año entrante.

Sin embargo, lo que no continuará es la tradicional gala, esto porque desde la municipalidad indicaron que no habrá alfombra roja.

Según detalló "Zona de Estrellas" a través de Cecilia Gutiérrez,: "Estoy hablando con un concejal de Viña y me dice que en el concejo del 5 de octubre acordaron que no hay gala".

"Sandro Puebla, concejal que pertenece a la comisión del Festival de Viña, me dice que el 5 de octubre tuvieron una reunión para afinar avances del Festival y uno de los puntos fue la Gala, y me dice que no va a haber Gala", puntualizó.

No solo el 2023 no se realizará la gala de Viña del Mar

Después, la autoridad e integrante de la comisión del Festival de Viña, confirmó los dichos de la periodista, y de paso agregó que la gala de 2024 tampoco se hará.

Puebla sostuvo que la decisión de prescindir de los eventos anexos al Festival, como la "Gala del Pueblo" y el lanzamiento internacional del Festival en Miami, tampoco se realizarán, en algo ya habría estado definido hace dos años.

"Esto quedó estipulado cuando se realizó una ‘reestructuración’ del contrato con los canales, dado que por la pandemia Canal 13 y TVN solo han alcanzado a realizar dos ediciones de las cuatro acordadas", afirmó el concejal.

Ahora, se desconoce que ocurrirá con la elección de la reina, ya que no es organizado por el municipio de la Ciudad Jardín.