Comparte

Con el "DNA World Tour", Backstreet Boys anunció su regreso en Chile en 2023.

La banda estadounidense se presentará el próximo 1 de febrero en el Estadio Sausalito, Viña del Mar, para rememorar sus principales éxitos como "Everybody", "I Want It That Way" y "As Long As You Love Me".

Cabe destacar que el grupo conformado por Nick Carter, Brian Littrell, A. J. Mclean, Howie Dorough y Kevin Richardson, aterrizó por última vez en territorio nacional en el estadio Bicentenario de La Florida, en marzo del 2020.

Venta de entradas

Según informó la productora DG Medios, la preventa de los tickets iniciará el próximo 8 de noviembre, exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank, desde las 11:00 horas.

En cuanto a la venta general, esta se llevará a cabo el 10 de noviembre a las 11:00 horas.

¡Pero eso no es todo! Los miembros del Backstreet Army Fan Club podrán acceder a una preventa exclusiva a partir del lunes 7 de noviembre.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.