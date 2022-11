Comparte

El guitarrista original de Duran Duran, Andy Taylor, se ausentó de la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll producto a un cáncer terminal que se encuentra en etapa cuatro.

A través de una carta, la banda leyó el diagnóstico que padece el artista británico y que lo privó de estar en la instancia que se realizó el sábado en Los Ángeles, Estados Unidos.

"Hace poco más de cuatro años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro", parte la misiva, que también fue revelada en el sitio oficial de la banda.

"Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura. Recientemente, estaba bien después de un tratamiento muy sofisticado para prolongar mi vida, eso fue hasta hace una semana cuando sufrí un contratiempo", continuó el escrito.

Luego, el músico afirmó que "a pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo, tenía que ser honesto en que tanto físicamente y mentalmente estaría superando mis límites".

Sobre perderse la inducción de la banda al Salón de la Fama. Taylor dijo: “Realmente lo siento y estoy enormemente decepcionado de no haber podido asistir. Que no quepa duda de que estaba entusiasmado con todo el asunto, incluso compré una guitarra nueva con el pedal esencial".

En reacción a la carta del sábado, el cantante de Duran Duran, Simon Le Bon, mencionó que "es una noticia devastadora saber y descubrir que un colega… No un colega, un compañero, un amigo, uno de nuestra familia no va a estar aquí por mucho tiempo".

"Es absolutamente devastador. Amamos mucho a Andy y sabes, no me voy a quedar aquí y llorar. No creo que eso sea muy apropiado, pero así es como me siento", agregó el vocalista.