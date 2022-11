Comparte

El Doctor Sebastián Ugarte fue el nuevo invitado a "Juego Textual", en el que reveló como conoció a su pareja, Antonieta, en medio de un viaje de Puerto Montt a Santiago en 2019.

"Entonces subimos al avión y me toca sentada al lado. Yo dije ‘Me está hablando el destino’. Ella estaba al lado de la ventana y yo en el pasillo, no tenía para dónde arrancar", partió diciendo en el programa de Canal 13.

Ya en el avión, el jefe de urgencias de Clínica Indisa detalló que hubo onda con la mujer: "Yo trataba de hacerme el más lindo posible. Ella era profesora, teníamos hartos temas compartidos y estaba entretenido. En un momento me preguntó con quién vivo, una pregunta muy polite, y le dije que vivía solo".

En ese momento, añadió que "ahí percibí que era por los dos lados el interés, entonces cuando estábamos por llegar le dije ‘Me encantaría seguir en contacto contigo, me encantaste’".

Después, el médico indicó que se contactaron por Whatsapp, pero apuntó que A ella no le gustan los emojis, dice que no los entiende. Así que le escribía textos no más”.

Una semana después la invitó a salir y ella aceptó, aunque con un chascarro de por medio. “Yo muy canchero, pero como me había separado el 2008, la invito al bar del hotel Hyatt. Y ella me dice ‘Pero el hotel Hyatt ya no existe’”.

Finalmente, tuvieron su primera cita en el restaurante de un mall, y al despedirse se dieron su primer beso. “Fue una cosa como entre sí y no. No era una reanimación cardiopulmonar con tutti", cerró el doctor Ugarte.