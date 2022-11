Comparte

El icónico cantante Rod Stewart relató las razones del porqué no estará en la ceremonia del Mundial de Qatar 2022 que empezará el 21 de noviembre.

"De hecho, me ofrecieron un montón de dinero, más de $1 millón (de dólares), para que tocara ahí. Lo rechacé", señaló en entrevista con The Sunday Times.

Además, el artista precisó que "no es correcto ir. Y los iranies deberían estar fuera también por entregar armas".

Las declaraciones del intérprete de "Forever Young" se dan después que Dua Lipa diera sus motivos para no asistir al evento planetario.

"Actualmente hay mucha especulación de que me presentaré en la ceremonia de apertura de la copa del mundo en Qatar. No estaré presentándome, y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para hacerla", afirmó la británica.

Y añadió que "espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a ser anfitrión de la Copa del Mundo".

Así, tanto el mensaje de Rod Stewart como de Dua Lipa se suman a otros cantantes y grupos que no irán a Qatar 2022, en donde han habido serias violaciones a los DDHH.

Asimismo, la construcción de estadios dejó un triste saldo de seis mil fallecidos, lo que provocó un repudio en gran parte del mundo.