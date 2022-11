Comparte

En una nueva edición del programa "Tal Cual", el conductor José Miguel Viñuela se tomó unos cuantos minutos para referirse a cómo fue su salida de la TV, en términos económicos.

"Yo, hace un tiempo, cuando me quedé sin pega en TVN, me puse a trabajar en un Multinet (…) No me forré. Pero el 2016 me estafó Chang y yo lo único en que me aboqué fue a trabajar en eso. Porque no tenía ofertas en la tele, no tenía para trabajar en la radio… Así que viajaba por todo Chile", partió desclasificando el animador, aludiendo a un antiguo desempleo.

Tras esto, se refirió a un momento donde le tocó vivir en el norte del país, cuando vendía su producto: "Una vez me pasó esta anécdota, que la voy a contar. Viajaba por todo Chile vendiendo maquinaba. Y llegué a Alto Hospicio, Iquique. Y voy a la casa de una señora (…) Puerta a puerta. Y me organizaba de repente y me decían que se iban a juntar tres señoras en Iquique".

"La señora estaba viendo ‘Mucho Gusto’, nunca se me va a olvidar…"

Luego continuó con su relato: "Yo llegaba con la máquina, le agarraba la cabeza a la señora y le empezaba a hacer con la maquinita… Le hacía con la maquinita en la carita y todo. Entonces, la señora estaba viendo Mucho Gusto, nunca se me va a olvidar. Y estaba Lucho Jara. Entonces, me dice, ‘¿por qué usted no está ahí?".

Por último, reflexionó: "Yo en Iquique, que me había costado la plata para el pasaje para venir a vender tres máquinas. Le digo, ‘bueno, porque así es la vida nomás, ¿qué voy a hacer?’. Pero cuento esto porque es parte de lo que yo cuento en las charlas".

