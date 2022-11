Comparte

La abogada Helhue Sukni es bastante activa en las redes sociales, plataforma en donde cada cierto tiempo comparte registros de cómo va su día a día.

Bajo este contexto, el pasado lunes desclasificó con sus seguidores una singular situación, la cual ocurrió una vez que una de sus hijas visitó al doctor.

"Les tengo que contar que el otro día le dije a la Bombona que me acompañe donde un doctor para que me operara, entonces el doctor me pregunta: ‘¿Y usted fuma?’ y yo nooo, yo no fumo, entonces Judas que estaba al lado mío le dijo: ‘Doctor mentira mi mamá si fuma’, cuéntale a los amigos lo que hiciste", inició comentando.

Tras esto, su hija intervino y entregó detalles: "No, ni se arrugó, el doctor estaba anotando todo y le dice ‘¿usted fuma?’ y ella no, ni se arrugó y yo la miro y después le pregunta ‘¿y hoy tomó?’ y ella no, entonces le dije mentirosa mamá, le tienes que decir al doctor y me empezó a tratar de ‘marico…, traidora y judas".

En esta línea, Helhue Sukni dejó ver que este fin de semana podría ingresar a pabellón, apuntando a una cirugía estética.

"Parece que el sábado me opera, me voy a operar la cara primero, me voy a estiar así…", relató la abogada.

