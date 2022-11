Comparte

Este martes en “Juego textual”, las panelistas Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez conversarán con el gimnasta más premiado de Chile, Tomás González.

Tras ganar más de 300 medallas y participar en tres Juegos Olímpicos, el deportista confesará en el programa que no tiene pensado volver a competir.

“Estoy cansado física y emocionalmente. Es súper duro el alto rendimiento, sobre todo en un país como éste, y siento que logré todo lo que me propuse, incluso más. Estoy tranquilo, lo estoy evaluando, no es definitivo aún, pero estoy barajando el retiro”, revelará, agregando que su decisión se debe además a su desempeño en los Juegos de Tokio 2021, cuando, saliendo de la pandemia, compitió sin suficiente preparación.

“Yo no podía entrenar las horas que tenía que entrenar, y una semana antes me dijeron que iba a Tokio. Logré competir bien, pero sabía que era muy difícil que me metiera a finales como en los Juegos Olímpicos anteriores. Decidí regalarme estos Juegos Olímpicos, e irme despidiendo de la gimnasia. Me he tomado un año para ir bajando las revoluciones”, señalará.

Acerca de su carrera, desclasificará que fue víctima de abuso psicológico por parte de uno de sus entrenadores. “En algún momento me llegaron gritos y malas palabras. Sufrí maltrato psicológico. Uno se siente pésimo en el minuto, sientes que te lo mereces”, dará a conocer, agregando que quedó con secuelas.

“Me hizo mucho daño. Llegó un punto en que entraba al gimnasio y me daba cuenta de que estaba con el estómago apretadísimo, y todos los días sentía eso al tener que enfrentar a esta persona”, confesará, tras lo cual cambió de entrenador.

