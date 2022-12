Comparte

Carlos Rain Pailacheo, más conocido como Pailita, fue el primer invitado a "Urbanos" de TVN, en donde contó el bullying que vivió tras besar a su madre y los efectos que trajo aquello.

En mayo, compartió una foto besando en la boca a su mamá mientras sostenía un globo que decía ‘Feliz Día Mamá’, a lo que diversos usuarios reaccionaron a burlarse del artista.

"Uno es persona y uno ve un comentario malo en mil positivos, vas a querer hacer cambiar su perspectiva y afecta", comenzó diciendo en el programa conducido por María Luisa Godoy.

Después, el cantante expresó que se refería a "ese momento en el que saqué la foto con mi mamá".

Sobre lo anterior, aclaró que "yo soy siempre de darle cariño a mi mamá. Yo me despido y le doy un piquito, es normal, si es mi mamá, ella es la que me crió. No me da vergüenza darle cariño, es mi mamita".

Luego, señaló que tras la imagen "se habrá juntado gente que me tenía mala, que nunca faltan. Hay muchas personas que quieren hacerte daño y no encuentran un verdadero motivo, ni siquiera te conocen".

Las consecuencias de los comentarios que tuvo Pailita a raíz del hecho

“Esa fue la única semana que he estado en depresión en mi vida”, confesó en el programa el joven de 22 años. Entonces, aseguró que debido a los comentarios “lo pasé súper mal, incluso en un momento hasta me alejé con mi mamá".

A su vez, el intérprete de "Ultra Solo" indicó que "me sentía mal por la gente, por darle un piquito. Yo no quería ni salir con mi mamá porque pensé que me iban a molestar".

Asimismo, la madre de Pailita aseguró que el daño que recibió su hijo por el bullying "fue mucho, estuvo muy mal. Yo vine a Santiago a verlo porque estaba mal".

Por último, el oriundo de Punta Arenas remarcó que "mi mamá es mi todo, es mi heroína. Esta mujer es luchadora, por eso la amo tanto. No estoy ni ahí con lo que diga la gente".