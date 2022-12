Comparte

La actriz Amaya Forch compartió una potente reflexión a través de las redes sociales, donde reflexionó sobre el amor propio.

Con una serie de imágenes donde se muestra en traje de baño, la intérprete inició: "A mis 50 años todavía me chequeo en bikini en el espejo antes de ir a una piscina".

Luego se consultó: "¿Lograré tener alguna vez la libertad de simplemente lanzarme sin pasar por mi aprobación física? ¿Sin miedo a que mi cuerpo ya no encaje dentro de lo establecido como belleza? Soy de esa generación llena de reglas y restricciones. Qué daño que nos hicieron", reflexionó, aludiendo a los estereotipos impuestos en la sociedad.

"Estoy segura que a la mayoría de las mujeres y a muchos hombres nos sucede que nos revisamos antes de mostrarnos. Pasamos por un estricto autocontrol. Que sí la celulitis, que si los pelos , que si mi color, mis formas, lo que me sobra, lo que me falta…", sostuvo.

"Espero algún día lograr esta libertad que anhelo…"

Por último, finalizando la publicación, se mostró más optimista sobre el tema. "Tengo esperanza en las nuevas generaciones porque veo a mujeres que se atreven a decir basta. Yo intento hacerlo para convencerme y dejar de cuestionarme", relató.

"Estas fotos las subo porque me aprobé. Y ahí está el punto. Hay días en que no lo hago. No se trata de cómo me veo o nos vemos, se trata de cómo nos sentimos al vernos y que nos vean (…) Espero algún día lograr esta libertad que anhelo. Espero todos la logremos", cerró.

Aquí puedes ver el registro que compartió: