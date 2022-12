Comparte

Ácido fue el mensaje que compartió Pamela Díaz en contra de Raquel Argandoña a través de su podcast "Hoy es Hoy".

La situación surgió luego de que la "Fiera" conversara con Chiqui Aguayo y Jordi Castell de diversos temas, donde repasaron el conflicto de Argandoña con Vivi Kreutzberger en el programa "Vértigo" del año 2000.

"Todos sabíamos lo que había pasado, lo que pasa es que en esa época era un secreto a voces porque no se podía hablar de la hija de Don Francisco, pero Raquel fue mucho más allá", inició señalando el fotógrafo en el podcast.

Esto dio pie a que Pamela Díaz repasara la actitud que ha demostrado Raquel en la televisión, catalogándola de agresiva.

"A mi igual me da risa la Raquel, hasta el día de hoy… Mírate primero. Es como que yo fuera alcohólica y me tiro en contra de los alcohólicos, una hue… así, por decir, soy loca y hablo de los locos", partió comentando la "Fiera.

Tras esto, prosiguió: "Encuentro que hoy día la Raquel tira mierda por todos lados, a cada rato. Encuentro que no ha bajado el nivel de agresividad que tiene. Yo no me puedo atrever a comentarle a alguien, no sé, que te gorrearon, que te cagaron con esa forma de decir de ‘oh, esta niñita…".

Por último, Díaz le envió un mensaje a Raquel Argandoña, señalando que antes de realizar estos polémicos comentarios "mírate tú primero".