El pasado fin de semana la cantante nacional Denise Rosenthal se tomó las redes, luego de que se mostrara con un osado look en los premios MUSA 2022, los cuales se realizaron en el Teatro Municipal de Las Condes.

Los comentarios fueron divididos sobre la artista, debido a que usó una vestimenta superior que consistía solo de unas pezoneras.

Quien se refirió a este tema fue la psicóloga Marcela Vacarezza, la cual a través de Twitter compartió su opinión.

"Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña", inició señalando la esposa de Rafael Araneda.

Luego continuó: "Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer y presentarse como sea y quiera".

Sin embargo, luego manifestó: "Luego digo: ‘¿Me gustaría ver a mi hija así?’ Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega".

Aquí puedes ver la publicación que realizó: