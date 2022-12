Comparte

El pasado domingo se vivió todo un escándalo, luego de que Anita Alvarado arremetiera contra Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

La situación se dio luego de que la ex "Mekano" arremetiera contra la "geisha chilena", criticando la crianza de sus hijos y aludiendo a su pasado como trabajadora sexual.

A los pocos minutos que iniciara el live, el exfutbolista compartió un texto donde defendía a su exesposa, y además descartaba las acusaciones de Alvarado, asegurando por ejemplo que jamás habría estado con Angie Alvarado, como apuntó su madre.

En este sentido, una vez que Anita Alvarado terminó el live en su cuenta de Instagram, reapareció en las redes sociales junto a las creadoras de contenido "Amikas", donde se lanzó contra el futbolista.

"Saco hue… qué te creí"

"Primero yo no le saque el auto, no me interesa cuantos autos le regalen a esta cabra, creo que es muy poco digna", inició señalando Anita.

Luego continuó: "Y sobre lo que dijo de que como iba a andar con alguien que se acostó en un reality, saco hue… que te crei’ si te andai pelando en cada plaza hue…, de hecho a ti te abastecen la plata, como te tienen vigilado en el banco con respecto al dinero, el papá es el que los abastece, o lo hacía en ese tiempo".

En otra línea, respecto a la relación que el ‘Mago’ Valdivia habría intentado con su hija Angie Alvarado, cuando esta tenía 17 años, respondió: "Es un mentiroso, no me vengas con hue… viste mi cara en mi casa, yo prohibí esa relación, porque la Angie tenía 17 años y mis abogados me decían que te demandara y mira pude haberte demandado por lo que hoy escribiste y te haces el zángano, que no hiciste nada".

"Y creo que estas lleno de infección, hediondo, traten como traten a mi hija es más limpia, entre tu y la Daniela no hacen un despacito de limpieza mental de mi hija", afirmó.

Finalmente, las "Amikas" le preguntaron a Anita Alvarado si esperaría una disculpa por parte de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, frente a lo cual respondió: "No, que voy a esperar de ellos, si son una basurita, basuras con plata".