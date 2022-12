Comparte

Quien no se quedó ajena al escándalo del pasado fin de semana fue Michelle Carvalho, modelo brasileña que se sumó a las reacciones que se dejaron ver en las redes sociales.

En este sentido, la exchica reality realizó un live, donde compartió su opinión sobre la situación que involucra a ambas mujeres.

"Me dio vida, de hecho, me sentía vacía, media perdida en la vida y cuando vi ese Live me dio vida, mi pelo se prendió como fuego", señaló en un inicio la brasileña.

Luego continuó: "Hace tiempo no veía un cahuín tan bueno. Pero no me puedo meter más allá, porque uno no puede opinar de la vida ajena, no de cahuines ajenos", según consignó el portal Página 7.

En la misma línea, señaló que no tomaría una postura frente a la polémica, ya que esta no le compete. "Solo sé que me entretuvo, pero como no tiene nada que ver conmigo, no opino más allá, porque si el día de mañana yo estuviera involucrada en algún cahuín así, no me gustaría que nadie anduviera opinando tampoco", relató.

Por último, expresó: "Se pueden entretener en sus casas, comentándolo con sus conocidos, pero no públicamente, porque a mí no me gustaría que la gente se burlara, porque quizá, para las personas involucradas, sea un tema sensible".