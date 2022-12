Comparte

En una cuenta regresiva para que acabe el 2022, la animadora Angélica Castro reflexionó de cómo ha sido este último año, aludiendo a las diversas situaciones que ha experimentado.

En conversación con el portal Tiempo X, la comunicadora recordó cuando Cristián de la Fuente y su hija Laura sufrieron una encerrona, donde la joven terminó con una herida de bala en sus piernas.

Junto a esto, también se refirió al episodio de infidelidad del actor, situación que incluso llegó a los tabloides internacionales.

"Estoy muy feliz"

Bajo este contexto, la locutora de Radio Agricultura aún así señaló que "tengo solo gratitud para este año", sin referirse de manera directa a Cristián de la Fuente.

"Estoy muy feliz porque ha sido un año con muchas bendiciones",. relató al citado medio.

Junto a esto, también manifestó que "no soy una persona que me proyecte mucho con los años (…) Simplemente, termino el año agradeciendo todo lo bueno que me vino y con los brazos abiertos a todo lo que se viene".