Un tenso momento fue el que se vivió este viernes en el matinal "Contigo en la Mañana", luego de que el conductor Julio César Rodríguez tuviera un encontrón con la delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez.

La situación se gestó en un contacto, donde JC Rodríguez y Martínez cruzaron sus opiniones en una discusión, luego de que el periodista criticó que la autoridad no ha informado de manera correcta los protocoles frente a la alerta sanitaria, como una eventual suspensión de clases.

"Parece que estamos viviendo en dos mundos distintos (…) Son las diez de la mañana, si usted tiene que decirle algo a la ciudadanía, tiene que decírselo a las siete", expresó el conductor.

Frente a esta crítica, la autoridad aseguró que han monitoreado la situación desde la madrugada, y las condiciones han cambiado en las últimas horas.

Cuando el despacho ya estaba por terminar, Martínez expresó: "Creo que quedó claro el punto", lo que generó una réplica de JC Rodríguez, expresando su molestia.

"Es súper patético lo que está pasando"

"No quedó nada claro, delegada, pero bueno… da lo mismo (…) ¿No hay ninguna autocrítica en la forma de comunicar? A lo mejor ponerse de acuerdo en una vocería, un liderazgo, una autoridad…", preguntó el periodista.

Si bien Martínez señaló que existía una autocrítica respecto a cómo se informa, JC Rodríguez continuó con su punto: "Es que es la salud de las personas, delegada. De verdad que es súper patético lo que está pasando".

Martínez se defendió señalando que ella junto a su equipo estaban muy preocupados de esta emergencia, dichos que Rodríguez volvió a rebatir: "No se nota, delegada, no se nota pues… hay que ser proactivo, tener liderazgo. Usted nos dice que ha informado toda la mañana, ¿dónde lo han hecho? Nosotros somos un canal de televisión y no lo sabemos".

Por último, y finalizando el despacho, Martínez aseguró que participaría en una reunión donde trabajarán para mejorar la forma de comunicación, reiterando que la emergencia está siendo monitoreada.