El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de "Las Indomables", donde Patricia Maldonado junto a Catalina Pulido una vez más dieron que hablar, luego de que repasaran diversos temas de contingencia.

Sin embargo, el punto que más interés provocó, fue el estado de saludo de la expanelista de "Mucho Gusto", el cual no estaría en su mejor momento.

De acuerdo a sus palabras, tendrá que someterse a un procedimiento de urgencia, debido a que no se trató a tiempo.

"Perdónenme que hable un poquito así rara, pero mañana (este martes) me hacen una intervención un poquito delicada. Voy a quedar un poco media complicada. Nada grave, es una cuestión con una muela con la que me dejé estar y quedó la caga…", inició detallando la opinóloga.

"Estoy más asustada que la cres…"

Junto a esto, aprovechó de realizar un mea culpa: "Mañana me voy a hacer esta operación y les voy a decir algo: me pasó por dejada. Fue una irresponsabilidad mía. Se me quebró un tratamiento que yo tenía y dije ‘ya mañana voy’ y me dejé estar… tres meses".

Por último, manifestó: "¿Y qué pasó? Que la raíz le está haciendo daño al hueso y, por lo tanto, mañana me tiene que intervenir. Por imbécil estoy más asustada que la cres…":

