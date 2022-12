Comparte

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reveló en el programa "Pero con respeto" que una vez intentó pasar desparecida en la calle, pero su estrategia no le dio resultado.

“La usé, pero no sirvió”, reveló sobre una vez que se puso una peluca para evitar el reconocimiento de las personas en la calle.

"En un momento de mi vida donde no estaba preparada para tanta exposición pública… me tocó viajar afuera de Chile y me reconocían en otros países y yo tenía 23-24 años, no entendía nada. Había mucha exposición", recordó sobre su época como dirigente estudiantil.

"Era súper agobiante, porque me reconocían, me pedían fotos, como que no lograba avanzar. Mi vida normal se va", reflexionó.

"Tomé la ‘sabia’ decisión… no, ridícula, fue muy ridícula en verdad, de comprarme una peluca para tratar de pasar piola en la calle", aclaró.

"Lo más divertido es que no sé por qué creí que no me iban a identificar con una peluca que era de pelo negro, con chasquilla, pelo liso, largo", dijo la ministra.