Difícil fue el momento que enfrentó Valentina Roth cuando llegaba a su domicilio en Las Condes.

Esto, luego de quer la ex "Calle 7″ sufriera un violento asalto en las afueras de su hogar, donde forcejearon con ella y los delincuentes le quitaron su celular.

"No me veo porque tengo esta pantalla rota del teléfono", inició comentando Vale Roth, dando a entender que estaba ocupando un dispositivo antiguo, para luego detallar la situación.

"Me asaltaron abajo de mi departamento dos hue… en moto (…) Uno andaba con pistola y como siempre tengo los audífonos estaba escuchando música y estaba un poco cargada", inició comentando la exchica reality.

Tras esto, precisó que se encontraba esperando un Uber para ir a la casa de su mamá, cuando uno de los sujetos "me tiró el teléfono, yo traté de agarrarlo, pero vi la pistola y claramente no me voy a parar ahí".

"No me pasó nada, solamente fue un mal rato. Me lo lloré todo", detalló además, con el fin de aclarar si situación actual, aconsejándole a sus seguidoras que estén "atentas".

Las amenazas a su familia

Momentos más tarde, a través de Instagram, alertó de una nueva situación: le habían hackeado WhatsApp en el celular que le robaron, acusando que los antisociales estaban amenazando a su familia.

"Ya empezaron a amenazar a mi familia y a Miguel por Whatsapp. Por favor, si les hablan de mi número o mandan algo, no pesquen", recomendó Roth, para luego sumar: "Dios que terrible esto".

