El pasado miércoles se emitió un nuevo capítulo de "Pasapalabra", en donde el concursante Álvaro Quezada se transformó en el nuevo ganador de "Pasapalabra" en su edición mundialera.

Cuando le quedaban solo tres segundos, el jugador logró dar con la última palabra que le faltaba, lo que le permitió dar con el premio gordo de la dinámica.

Así, el dibujante técnico logró dar con una importante suma de dinero, obteniendo 28 millones de pesos por ganar el Rosco, más $6.875.000 que obtuvo por su participación en el programa, obteniendo un total de $34.875.000.

"Esto va para mi compañera…"

El conductor del programa, Julián Elfenbein, tuvo positivas palabras para Quezada: "Estamos muy emocionados como equipo, porque eres un jugador muy querido, especialmente por el público. Eres muy sencillo e inteligente".

Tras recurperarse de esta victoria, Quezada le dedicó este triunfo a su familia. "Esto va para mi compañera, Susana, que siempre me apoyó. Ella me inscribió al primer casting, me llevó engañado; también a mis dos hijas, Emilia y Francisca", precisó.

