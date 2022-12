Comparte

Uno de los rostros que ha prestado ayuda en la difícil situación que se vive en la región de Viña del Mar, es el músico urbano Pailita, el cual incluso optó por no presentarse en los premios La Junta para arribar hasta la zona.

Fue a través de Instagram donde se mostró en el lugar junto a equipo de Techo, así como Tens, compartiendo además un extenso texto donde justificaba su decisión.

Sin embargo, este solidario acto también recibió algunas duras críticas, situación que el músico no dejó pasar y respondió en la misma plataforma.

"Prefieren verle lo malo a las cosas…"

"Si uno ayuda te critican. Si uno no ayuda, también te critican. Si incentivas a la gente, dicen que andas pa’ la tele. Si no la incentivas, te dicen que no apoyas la causa", partió descargándose.

Tras esto, continuó: "Comentarios poniendo ‘por qué no hace las weas piola’, siendo que no puedo ni comprar tranquilo porque tengo 10 teléfonos clavados grabándome, obviamente todo lo que haga se va a divulgar".

En la misma línea, se refirió a los mensajes que criticaron su ausencia de los premios La Junta.

"Prefieren verle lo malo a las cosas, yo no entiendo por qué tanto odio, tuve que mamarme cada comentario aweon… tirándome la pelá porque no fui a los premios, leyendo tanto odio… se me pudo haber muerto un familiar o haber pasado algo y la mayoría tirándome kaka por qué no fui a unos premios?", señaló.

Aquí puedes ver la serie de mensajes que compartió: