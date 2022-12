Comparte

El pasado lunes la señal TV+ anunció el fin de "Más Vivi que Nunca", el cual saldrá de pantalla el próximo viernes 30 de diciembre.

Bajo este contexto, los panelistas Daniel Valenzuela y Daniela Nicolás realizaron un live, donde repasaron los motivos que habrían llevado el programa a su fin.

"Duele el término y no lo entiendo. Esto tiene su génesis desde Me late, programa que le iba muy bien, pero el canal hizo una apuesta por programas que a mí me parecen que no iban a conectar con el público, absurdos", inició descargándose el "Palomo".

Luego continuó: "Si uno tiene dos dedos de frente, dice ‘pero cómo lo hicieron, ¿quieren cagar el canal?’. Claramente, los resultados no han sido los mejores y las consecuencias las estamos pagando nosotros para proteger estos dos proyectos caprichosos".

Tras esto, el también locutor relató: "Sigan con su capricho, van a seguir cagándola. No lo entienden, no lo ven, no lo vieron y siguen".

Aquí puedes revisar la transmisión que realizaron: