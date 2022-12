Comparte

No del todo bien han comenzado las vacaciones de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, quienes arribaron hasta Cancún, México.

En primer lugar, el clima no los acompañó. "Lo poní en blanco y negro para que no se note la desgracia. Somos unos yetas", señalaba el comunicador, mientras que Díaz le contestó: "No venimos nunca más a Cancún".

Sin embargo, el mal clima no ha sido uno de los únicos inconvenientes que han enfrentado, pues la "Fiera" se quejó de algunos problemas más.

"Lo que me faltaba"

"Aquí estamos people, salió el sol, pero la música me tiene estresada. Si no es lluvia, es la música y así", manifestó.

Luego, en un registro donde se mostró en una piscina con su hija mayor, Trinidad Neira, una avispa se acercó de manera directa a la comunicadora.

"No no noooo, ahora lo que me faltaba. Una avispa casi me devora", escribió la también influencer.

