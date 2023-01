Comparte

La mañana de hoy, el periodista de Mega, José Antonio Neme respondió a los duros comentarios que le hicieron en Twitter.

Todo comenzó cuando una usuarias de la red social publicó que deberían "cancelar a Neme", mientras que otra mujer lo tildó de "ordinario; un pseudo hombre que se viste de tal, pero es mujer en sus actitudes. A mí me da asco verle".

Respecto de estos comentarios, fue otro tuitero el que advirtió al comunicador de la situación: "Miren, les presento la tolerancia de dos seres supuestamente pensantes. Me molesta el doble estándar: una Tens, la otra profesora de Historia y Geografía atacando, tratando de desclasado. Y homofóbicas, indicando que les da asco Neme. No es la actitud":

"Y si fuese mujer en mis actitudes -como afirma la señora- cuál sería el problema?", respondió el Mucho Gusto.

A esto, el mismo cibernauta le respondió a José Antonio Neme, confesándole que respeta sus puntos de vista y que cada uno puede expresar y sentir lo que quiera, "por eso me atreví a publicar me molesta que ellas no son consecuentes", concluyó el usuario.

"Totalmente válido no estar de acuerdo; incluso tener una mala opinión de uno como profesional, pero ‘parece mujer’; bueno si fuese así cual es el insulto? Que sería lo malo de un hombre que tiene gestos calificados culturalmente de mujer? No entiendo la agresión", cerró la cadena de tuits el periodista involucrado.

