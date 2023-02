Comparte

A las 9 de la mañana del pasado jueves, la influencer Christell Rodríguez se casó en el Registro Civil de Quilpué con su novio, Roberto Parra, y ante la presencia de 13 invitados.

La también ex "Rojo" habló con Las Últimas Noticias, donde entregó detalles de la íntima ceremonia, que no habría superado los 30 minutos, describiéndolo como "súper bonito, cortito, conciso y muy emotivo".

Respecto a lo que sintió en el momento, la joven de 25 años señaló que no rompió en llanto. "Pensé que iba a llorar, pero me reí, porque ahora mi esposo siempre me hace reír mucho, entonces dentro de mi emoción me reí más de lo que pude haber llorado".

Por otro lado, respecto a la fecha que escogieron, Rodríguez explicó que buscaban "algo cercano al matrimonio por la iglesia, que es mañana", detalló.

Los detalles del matrimonio por la iglesia

Sobre el evento religioso, sostuvo que habrá 130 invitados aproximadamente, y será en el centro de eventos Mykonos de Olmué.

"Priorizamos la familia y la gente que ha sido parte de nuestra historia", relató la influencer, señalando que no habrá nadie de "Rojo".

"Figuras públicas no habrá ninguna, aunque igual invité a amigos que han salido en televisión, que han estado en ‘The Voice’ y una bailarina de ‘Aquí se baila’.

Finalmente, respecto a una luna de miel con su apretada agenda con el programa ‘Aquí se baila’, señaló que tenían planes de viajar, pero más adelante. "Tengo familia en Estados Unidos, así que queremos pegarnos un viajecito para allá. Igual nos vamos a ir la próxima semana al sur de Chile a disfrutar un poco, y después vuelvo full con mis ensayos".