Tal como múltiples medios lo revelaron, Mauricio Correa renunció a la producción ejecutiva del Festival de Viña del Mar 2023, a solo unos cuantos días de que inicie este certamen.

Fue a través de un video que publicó en su canal de YouTube, donde el reconocido director de TV señaló que se enteró tres días después de que Maná se había bajado del Festival. "Yo no me enteré que se había bajado Maná. Yo, el productor ejecutivo de Canal 113 para el Festival de Viña del Mar".

En este sentido, Correa sostuvo que hizo el ridículo en reunión con otros productores ejecutivos, ya que solo recién ahí se enteró de que la agrupación mexicana no participaría en el certamen.

Días después, la situación no mejoró, pues desde la productora le avisaron que el reemplazo de Maná sería Tini, situación de la cual no se mostró de acuerdo, ya que esto perjudicaría a Yerko Puchento, con quien ya tenían un acuerdo, siendo este detonante el motivo para bajarse a última hora del evento, de acuerdo a lo que relata La Cuarta.

"No estoy en el contrato"

En esta línea, Correa señaló que intentó hacer un cambio de día para Yerko, pero ante su intento recibió una inesperada respuesta: "Ninguna instrucción mía la pueden obedecer porque no estoy en el contrato que esta productora firmó con los canales".

Así, Correa sostuvo que "Me vi en la obligación, por convicción, de renunciar a lo que siempre soñé, a hacer el Festival de Viña del Mar. Lo soñé desde que entré a la tele, desde que era chico y veía el festival en blanco y negro, desde aquella época ya soñaba con algún día estar detrás de eso".

Por otro lado, sostuvo que "no podía estar en el escenario más grande del mundo, el festival latino más importante, sin autoridad. Y me di cuenta una semana antes, que no tenía autoridad. Entre otras muchas cosas que pasaron, no se me había dicho que Maná se había bajado tres días antes que yo hiciera el ridículo en una reunión".

"Por dignidad, por convicción al cargo y con mucho dolor, tuve que renunciar. Porque reconozco que tengo pena, tengo una frustración enorme. Pero sé que después voy a tener la tranquilidad de que hice lo correcto", finalizó.