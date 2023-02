Comparte

El pasado 14 de febrero fue un día bastante especial para Kel Calderón, no solo por la celebración del Día de San Valentín, sino que también porque celebró su cumpleaños número 32.

En este sentido, compartió una serie de registros celebrando ambas fechas desde México, con su nuevo pololo, el chef Renzo Tissinetti.

Sin embargo, el último video que compartió junto a su pareja, generó inesperados comentarios. Esto, luego de que en el registro se escuchara a Tissinetti decir: "No para Instagram no, ni cag… ¿Me vas a hacer tomar el corazón?…. la madre que me parió", todo en tono de broma, aunque los cibernautas no se lo tomaron con tanta gracia.

Fue en este sentido donde los seguidores de la influencer arremetieron contra el chef, tildándolo de "fome", por su actitud poco romántica.

"Que lata la actitud del tipo", "Querida Kel… ahí no es!", "Todavía no sabes escoger bien al hombre" y "Que tipo más pesado", fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver.

