En la jornada de hoy, el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV analizó la rutina de Diego Urrutia, joven de 28 años que debutó en el Festival de Viña del Mar con éxito, llevándose los dos galardones del certamen.

Fue en medio de estos comentarios donde el conductor del programa, Julio César Rodríguez, lanzó una inesperada queja que remonta cuando a él le tocó ser jurado del certamen.

"A todo esto de la pobreza, cuando yo fui a Viña… era tanta la humillación", inició señalando JC Rodríguez, para luego explicar sus palabras.

Es esta línea, detalló: "Era tanto lo que me humillaron que me dijeron ‘solamente hay cuatro trajes para hacerte’. Lo juro por Dios. Yo dije ‘pero son seis días’ y alguien dice ‘pero repite el vestón con otro pantalón".

Francisca García-Huidobro, que está como panelista durante el desarrollo del Festival, le preguntó de manera reiterativa si le habían pagado por ser jurado, señalando que a ella sí y que tenía hotel y un equipo de trabajo incluido.

"No me pagaron"

Ante la consulta, JC Rodríguez se sinceró: "No me pagaron, me dieron menos trajes que los días, una humillación total, y gracias a don Sergio Arias que me regaló dos prendas de vestir más. ¡Gracias, don Sergio!".

Los recuerdos de JC Rodríguez solo empeoraban en su relato, ya que luego señaló que, al ir a pagar la cuenta tras almorzar en el hotel, pensó que estaba todo pagado por ser jurado. Pero no fue así.

"Y la cuenta era mucho más de lo que yo gastaba en cinco meses de supermercado, el jugo costaba 10 lucas", afirmó.

Por último, señaló que "y después, uno de los mismos (productores) estaba ofreciéndome irme a TVN. Y uno de los ganchos para irme a TVN era Viña del Mar. Al frente mío estaba uno de los señores que no me había pagado como jurado".